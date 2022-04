Contrabandist de tigari, depistat dupa un test ADN. A provocat un accident rutier si a fugit. Ce pedeapsa a primit

Un barbat care a fost prins in trafic, dupa ce a provocat un accident rutier, cu aproape 15.000 de pachete de tigari de contrabanda a fost condamnat la inchisoare cu executare. Constantin I. are de mai multi ani preocupari in domeniul achizitiei si comercializarii de tigari provenite din contrabanda. Pe langa dosarul de la Aiud, acesta mai este judecat in alte doua cauze, in alte judete. Potrivit hotararii instantei din Aiud, in 11 octombrie 2017 acesta se deplasa cu un autoturism pe DN1 avand ... citeste toata stirea