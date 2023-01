Controale efectuate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, la firme din domeniul alimentatiei publice din Alba. Amenzi de de peste 160.000 de mii de lei, activitate suspendata la 5 operatori economici

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat marti, o serie de actiuni de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la prestarea serviciilor de alimentatie publica.Inspectorii ANPC au controlat 14 operatori economici care activeaza in acest sector.Pentru neregulile constatate, comisarii ANPC au aplicat urmatoarele sanctiuni:- 4 avertismente;- 16 amenzi contraventionale in valoare de 167.000 lei- oprirea temporara de la utilizare ... citeste toata stirea