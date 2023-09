Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba se implica in lupta impotriva drogurilor si efectueaza controale tematice pentru depistarea utilizarii ilegale a substantelor psihoactive, psihotrope si stupefiante in produsele alimentare de origine non-animala, in conformitate cu dispozitiile emise de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Actiunile de control se desfasoara la nivel national la initiativa presedintelui ANSVSA, dr. Alexandru ... citeste toata stirea