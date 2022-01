Controale in contextul pandemiei de coronavirus in Alba: Peste 20 de persoane sanctionate pentru nerespectarea masurilor de protectie sociala

Pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS-COV2, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu politisti locali, jandarmi si reprezentanti ai celorlalte structuri cu atributii in domeniu, au continuat activitatile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Activitatile cu privire la ... citeste toata stirea