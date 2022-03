Copii orfani refugiati din Ucraina invata limba romana la o scoala din judetul Alba

Copiii refugiati din Ucraina incearca sa se integreze in comunitatile in care au fost primiti cu multa caldura, in Romania. Una dintre acestea este Manastirea Dumbrava din judetul Alba, unde sunt cazati circa 50 de refugiati, dintre mai mult de jumatate sunt copii fara parinti. Copiii fac parte din grupul etnic al volohilor si vorbesc o limba romana arhaica, lipsita de neologisme, reusind astfel sa se faca intelesi de romani. Au venit din satul Poroskovo, situat la 170 de kilometri distanta de ... citeste toata stirea