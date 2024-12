Copil de 8 ani, lovit de masina intr-o parcare din Sebes : Soferul a fugit, dar a fost identificat de politie

Cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentuluiLa data de 17 decembrie 2024, in jurul orei 19.00, o femeie de 28 de ani, din comuna Sasciori, a sesizat Politia Municipiului Sebes cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 12.30, fiul sau, in varsta de 8 ani, ar fi fost victima unui accident rutier.Din primele cercetari efectuate de politisti, a reiesit ca, in timp ce se deplasa, pe jos, la iesirea din parcarea unui supermarket din municipiul Sebes, ... citește toată știrea