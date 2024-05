Corneliu Muresan, apel public catre Ion Dumitrel: Respectati cetatenii judetului, suspendati-va din functie si nu mai folositi resursele publice in campanie!A trecut deja o saptamana de campanie, iar actualul presedinte al Consiliului Judetean Alba este, de dimineata pana seara, in campanie. Dorind sa dea dovada de vitalitate electorala, domnul Dumitrel isi suprapune campania peste orele de program, cand ar trebui sa fie la serviciu si sa munceasca pentru toti cetatenii judetului. Dimineata in ... citește toată știrea