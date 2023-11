Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin", dirijat de Anna Ungureanu,se va afla in Statele Unite ale Americii in cadrul unui turneu aniversar, in perioada 24 noiembrie - 4 decembrie 2023. In cele patru orase, biletele la concerte au fost deja epuizate.Madrigal va concerta in mai multe cladiri istorice si de cultura americane, printre care si in cea mai mare catedrala episcopala din lume, Saint John the Divine Cathedral La 60 de ani de existenta, Corul National de Camera "Madrigal - ... citeste toata stirea