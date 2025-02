Costul, mai important decat locatia. Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte

Costul este mai important decat locatia pentru 44% dintre romani, atunci cand acestia isi cauta o locuinta. Doar 35% dintre romani declara ca pot sustine fara problem costurile legate de intretinerea locuintei.Intentia de achizitie a unei proprietati este in crestere, in Europa. Insa impactul financiar al acestei decizii variaza considerabil de la o regiune la alta, indica studiul European Housing Trend Report, realizat de RE/MAX Europe in 2024.Pe plan local, 44% dintre romani considera ... citește toată știrea