Situatia infectarilor cu COVID -19, raman una alarmanta in judetul Alba, unde in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 379 de cazuri noi.Numarul total al persoanelor infectate cu COVID 19, a ajuns in Alba, la 37.518.Dintre acestea, un total de 34,188 persoane au fost declarate vindecate.Din pacate, un numar de 1.141 persoane, au pierdut lupta cu coronavirusul. ... citeste toata stirea