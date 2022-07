Nici un deces nu a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, in judetul Alba, la pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2.La nivelul judetului Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Alba, s-au inregistrat 41 cazuri noi de persoane infectate cu COVID -19.Numarul total al persoanelor infectate cu COVID 19, a ajuns in Alba, la ... citeste toata stirea