Cetatenii din orasul Zlatna vor beneficia in curand de o cresa moderna, cu o capacitate de 40 de locuri, printr-o investitie de peste 10,8 milioane de lei.Compania Nationala de Investitii (CNI) a lansat pe 9 mai, in SEAP, o licitatie pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul "Dezvoltarea sistemului de educatie timpurie prin construirea unei crese pentru maxim 4 grupe/40 copii in orasul Zlatna".Valoarea totala este estimata la 10.858.323,12 de lei, fara TVA.Noua cresa ... citeste toata stirea