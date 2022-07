Cresc numarul de infectari cu COVID-19 in judet dar si Romania. Precizari din partea Directiei de Sanatate Publica Alba

In contextul cresterii numarului de cazuri Sars-CoV-2 din ultima perioada, pentru a preintampina supra-aglomerarea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, DSP Alba doreste sa reaminteasca medicilor de familie si pacientilor din judet despre posibilitatea testarii PCR la punctul de testare a DSP Alba, situat in Alba Iulia, in parcarea Policlinicii de pe strada Musetelului nr. 2.Punctul de testare al DSP functioneaza de luni pana vineri, in ... citeste toata stirea