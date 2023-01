Cresc tarifele practicate in Cimitirul municipal din Alba Iulia. Noile preturi pentru sapat groapa sau inchiriat capela

Tarifele practicate in Cimitirul municipal din Alba Iulia, respectiv taxele pentru sapat groapa, gropari, inchis/deschis placa, inchiriat capela, inchiriat capac frigorific sau tariful de intretinere a cimitirului urmeaza sa fie majorate.Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, in sedinta din 9 ianuarie, un proiect privind modificarea tarifelor practicate in Cimitirul municipal.Tarifele practicate in cimitirul municipal din Alba Iulia urmeaza sa fie modificate astfel:taxa sapat ... citeste toata stirea