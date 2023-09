Managerii romani anticipeaza o crestere a preturilor in sectoarele constructiilor si comertului cu amanuntul, in perioada septembrie-noiembrie 2023.De asemenea, potrivit datelor publicatede Institutul National de Statistica (INS), se asteapta o crestere moderata a activitatii in industriile prelucratoare si comertul cu amanuntul.In cadrul anchetei de conjunctura din luna septembrie 2023, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni crestere moderata a ... citeste toata stirea