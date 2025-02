Crima din Ighiu. Barbatul care si-a injunghiat prietenul de pahar a fost trimis in judecata

Crima din Ighiu. Barbatul care si-a injunghiat "prietenul de pahar", la Ighiu, in decembrie 2024, a fost trimis in judecata. Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a comunicat ca acesta va fi judecat pentru omor."In 7 februarie, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus trimiterea in judecata a inculpatului C. (in varsta de 37 de ani, fara antecedente penale, aflat in arest preventiv), sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.pen", ... citește toată știrea