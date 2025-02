Cruzime fara margini in Campeni : Catelusa gasita cu banda adeziva pe ochi si gura, suferind de infectii grave. Politia a deschis o ancheta

O catelusa a fost descoperita in Campeni intr-o stare grava, dupa ce a fost supusa unui act de cruzime socant. Animalul a fost gasit cu banda adeziva legata peste ochi si gura, fiind lasata in aceasta stare mai bine de o saptamana. Din cauza acestui tratament inuman, catelusa a dezvoltat infectii severe la ambii ochi.Din fericire, ea a fost salvata de membrii asociatiei Apuseni Spirit, care au alertat autoritatile si au dus imediat animalul la un cabinet veterinar pentru ingrijiri medicale. In ... citește toată știrea