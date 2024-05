CS Unirea Alba Iulia a aniversat implinirea a 50 de ani de la infiintare!

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia a aniversat, marti, 7 mai, implinirea a 50 de ani de la infiintare, printr-un eveniment in cadrul caruia conducerea institutiei, respectiv directorul Corneliu Muresan, si-a exprimat recunostinta fata de fostii sportivi, antrenori, conducatori si angajati, respectiv fata de cei care, in prezent, duc traditia clubului mai departe."Cu ocazia implinirii a 50 de ani de la infiintarea Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, am dorit sa exprim recunostinta fata de toti ... citește toată știrea