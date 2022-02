Cugirenii solidari cu refugiatii din Ucraina. Locuitorii din Cugir, pot dona alimente, apa si un loc de cazare

Cugirenii devin si ei solidari cu refugiatii din Ucraina, care trec in aceste zile prin momente dificile.Locuitorii din urbea cugireana, pot dona incepand de luni alimente, apa si produse de igiena.Cei care doresc pot fi oferi si cazare pentru refugiatii ucraineni, in locuintele lor din oras." Orasul Cugir este solidar cu refugiatii ucraineni care traiesc drama unui razboi, fiind nevoiti sa plece din calea dezastrelor, lasand in urma familii, case si o tara sub bombardamente.Facem apel la ... citeste toata stirea