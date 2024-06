Cum a fost lasat un barbat de 85 de ani din Zlatna fara nici un ban in casa. O femeie din Alba Iulia, suspectul principal

Cum a fost lasat un barbat de 85 de ani din Zlatna fara nici un ban in casa. Un batran din Zlatna a fost victima unui furt petrecut in data de 19 aprilie. Din cate se pare o femeie din Alba Iulia este principalul suspect al politiei in acest caz.Dupa primele investigatii, reprezentatii IPJ Alba au comunicat cazul in buletinul de presa din data de 12 iunie 2024.Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iunie 2024, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Zlatna au identificat ... citește toată știrea