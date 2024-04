Cum a incercat un barbat din Alba sa-si convinga fosta iubita sa se intoarca in locuinta. Politistii i-au deschis dosar penal

Un barbat din Mihalt s-a ales cu dosar penal dupa ce si-ar fi agresat si amenintat cu moartea, fosta partenera. Ar fi vrut sa o convinga sa revina in fosta locuinta. Politistii i-au deschis dosar penal.Potrivit IPJ Alba, in 3 aprilie, in jurul orei 5.00, politistii Postului de Politie Santimbru au fost sesizati de catre o femeie de 28 de ani, cu privire la faptul ca a fost agresata de fostul concubin.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca, in noaptea de 2/3 aprilie, in ... citește toată știrea