Cum a ramas un fost detinut al Penitenciarului Aiud fara televizor in camera. Pentru ce a fost trimis in judecata

Un fost detinut al Penitenciarului de Maxima Siguranta Aiud, actualmente detinut in Penitenciarul din Bistrita, a fost trimis in judecata pentru distrugere. In urma cu mai bine de doi ani, cand era incarcerat la Aiud a distrus un televizor.In data de 18 noiembrie 2022, magistratii Judecatoriei Aiud au dispus inceperea judecatii, dupa ce dosarul s-a aflat in stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara.De asemenea motivarea instantei a fost facuta publica fiind disponibila pe portalul ... citeste toata stirea