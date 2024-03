Cum au actionat doi hoti de bovine din Alba. Metoda rudimentara prin care au furat doua vaci si doi vitei

Doi barbati din Alba si-au aflat recent pedeapsa dupa ce au furat mai multe bovine. Cei doi au fost judecati pentru furt calificat, dar si conducerea unui autoturism pe care era pus un numar fals de inmatirculare.Modul in care cei doi barbati au furat bovinele este descris in motivarea instantei din data de 22 februarie 2024. Magistratii Judecatoriei Blaj care au analizat cazul i-au gasit vinovati pe cei doi.De asemenea motivarea instantei a fost facuta publica, ia in ea este descris modul ... citește toată știrea