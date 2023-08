Magistratii Judecatoriei Alba Iulia au dat o prima sentinta, in data de 23 august 2023, intr-un dosar de vatamare corporala din culpa, cauzat de un accident rutier produs pe o strada din Oarda de Jos.Este vorba despre un accident rutier produs in urma cu trei ani, in care au fost implicati doi soferi aflati sub influenta alcoolului.Unul dintre ei, la data comiterii accidentului avea permisul suspendat tot pentru conducere sub influenta alcoolului.Potrivit movitarii instantei, "in data de ... citeste toata stirea