Cum au scapat de pedeapsa doi evazionisti. Faptele, prescrise de 3 ani la momentul trimiterii in judecata

Doi barbati acuzati de complicitate infractiunea de evaziune fiscala au scapat de efectele penale ale dosarului pentru ca a intervenit termenul de prescriptie. Dosarul dateaza din 2011 si a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba in noiembrie 2021, in conditiile in care faptele erau prescrise inca din decembrie 2017. La termenul de judecata din 4 aprilie 2022 chiar si procurorul a recunoscut faptul ca a intervenit prescrierea si a cerut incetarea pocesului penal. ... citeste toata stirea