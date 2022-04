Cum i-au furat hackerii banii de pe card, unui barbat din Campeni, dupa ce a postat un anunt pe OLX. Ce au decis procurorii

Cei care au cazut in plasa escrocilor de pe internet, dupa ce au scos la vanzare un obiect pe OLX nu au aproape nici o sansa sa isi recupereze banii, sau chiar sa afle cine i-a pacalit.Este vorba despre o metoda, in care hackerii de pe internet abordeaza vanzatori de pe OLX, pe aplicatia WhatsApp si le spuneau ca pentru a le face plata trebuie sa acceseze un link si sa isi bage datele de pe card pentru a primi banii.Mai multe persoane din Alba au cazut in plasa escrocilor. Desi anchetatorii ... citeste toata stirea