Cum recupereaza elevii si profesorii zilele libere aprobate de Guvern. Documentul transmis de Ministerul Educatiei

Zilele libere noi in acest an, decise de Guvern, vor trebui recuperate de profesori si elevi. Scolile isi vor actualiza orarul pentru recuperarea orelor din aceste zile libere.Este vorba despre 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august, zile libere punte, in acest an, intre sarbatori legale si weekend-uri. Doua dintre acestea pica in perioade in care sunt cursuri.Cerinta se regaseste intr-o circulara transmisa de minister scolilor, potrivit edupedu.ro.Potrivit documentului, activitatile de ... citeste toata stirea