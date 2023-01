Cum s-a intamplat accidentul mortal de la Sebes. Precizari din partea IPJ Alba

Inspectoratul Judetean de Politie Alba a oferit luni, informatii suplimentare privind accidentul mortal, care a avut loc duminica seara, in municipiul Sebes, in urma caruia un baiat in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata.Din cauza vitezei, acesta nu a mai putut controla masina la volanul careia se afla, intrand cu autoturismul intr-un sens giratoriu din centrului municipiului Sebes.In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat.La data de 15 ianuarie 2023, in jurul orei 20,00, Politia ... citeste toata stirea