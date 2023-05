Un accident rutier mortal, a avut loc joi, pe DJ 107, in zona localitatii Cetatea de Balta.In accidentul rutier, au fost implicate un autoturism si un autocamion.In urma coliziunii dintre autoturism si autocamion, un barbat in varsta de 45 de ani, si -a pierdut viata.Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Alba, au stabilit cauzele care au condus la producerea accidentului, si au venit cu precizari suplimentare.La data de 4 mai 2023, in jurul orei 13.40, un barbat de 45 de ... citeste toata stirea