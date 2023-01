Cum s-a produs accidentul de la Lancram. Precizari venite din partea IPJ Alba

Un accident rutier, a avut loc duminica seara pe o strada din cartierul Lancram.Un sofer teribilist a pierdut controlul volanul masinii, pe care o conducea din cauza vitezei, intrand cu aceasta in acoperisul unei case din Lancram.In urma accidentului, patru minori pasageri in autoturism au fost transportati la spital.La data de 01 ianuarie 2023, in jurul orei 22,00, politistii din Sebes au intervenit pe DN 1 (E81), Sebes-Alba Iulia, in zona localitatii Lancram, unde a fost ... citeste toata stirea