Cum s-a produs accidentul mortal de la Drambar: Soferul un tanar de 18 ani a pierdut controlul masinii. Precizari ale IPJ Alba

Politistii din Alba au transmis intr-un comunicat de presa, modalitatea in care s-a petrecut accidentul mortal din data de 9 decembrie, pe raza localitatii Drambar, incident rutier, in urma caruia un barbat de 46 de ani a decedat.Politistii precizeaza in comunicatul de presa ca un tanar de 18 ani din Ciugud, care se afla alaturi de tatal sau in masina, a pierdut controlul autoturismului si a intrat intr-un cap de pod.