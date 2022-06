Cum s-a produs un dezastru ecologic in Alba, pentru care Compania APA CTTA SA va fi judecata: 40 de tone de peste au murit

Dosarul in care APA CTTA SA Alba, compania care administreaza reteaua de apa din judet, a fost trimisa in judecata pentru infractiuni la legea apelor, in urma unui dezastru ecologic, a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara.Mai exact, in data de 14 iunie 2022, magistratii Judecatoriei Sebes au admis rechizitoriul intocmit de procurori si au dispus inceperea judecatii pentru savarsirea infractiunilor de evacuare, aruncare sau injectare in apele de suprafata si subterane, ... citeste toata stirea