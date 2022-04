Cum s-a terminat noaptea, pentru doi tineri din Alba care s-au urcat la volan dupa ce au consumat alcool. Ce s-a intamplat

Doi tineri din Alba au fost protagonistii unui accident rutier care s-a lasat cu un dosar penal. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.15, pe strada Clujului din Blaj.Potrivit reprezentatilor IPJ Alba, un tanar de 21 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara de 18 ani, din comuna Cetatea de Balta, care circula din sens opus.In urma accidentului, o tanara, pasagera in cel de-al doilea ... citeste toata stirea