La biblioteca din Alba Iulia va avea loc, marti, 30 mai 2023, de la ora 17.00, un atelier de psihologie practica. Este un atelier unde se va dezbate teama de a vorbi in public si cum poate fi invinsa aceasta problema.Atelierul va fi condus de psihoterapeutul Cosmin Bara."Ati observat faptul ca, inainte de a lua cuvantul in public, intervine anxietatea, pe care o putem resimti ca pe un disconfort fizic, precum "fluturi in stomac", "nod in gat", "abdomenul incordat", insotit de ganduri de ... citeste toata stirea