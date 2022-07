Cum se poate face transferul elevilor de clasa a IX-a de la 1 septembrie. Noile reguli pentru invatamantul liceal

Noul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), publicat in Monitorul Oficial, care intra in vigoare de la 1 septembrie, include si conditiile in care se poate face transferul elevilor in prima clasa de liceu.Documentul prevede ca transferul se poate face in situatii exceptionale / medicale deosebite.Transferul elevilor - extras din ROFUIPART. 137 Copiii si elevii au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de ... citeste toata stirea