Cum se vor plati diferentele salariale pentru personalul didactic din invatamant. Guvernul aproba astazi normele metodologice

Guvernul va adopta in sedinta din 6 iulie 2022 normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 48/2022 privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021.OUG care prevedea plata salariilor restante pentru personalul didactic din invatamantul de stat a fost aprobata in luna aprilie 2022, iar aplicarea acesteia trebuia sa se faca in termen de 90 de zile. Sumele datorate urmeaza sa