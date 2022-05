Cum sunt inca pacaliti oamenii prin metoda Smen. Infractor inchis pentru doua lovituri date la Alba Iulia

Un tepar notoriu prin Metoda Smen, condamnat in trecut pentru mai mult de zece astfel de fapte, a facut victime si la Alba Iulia. In final, a fost condamnat la inchisoare cu executare. L. Denes primit, prin hotararea din 11 mai 2022, cate 9 luni de inchisoare pentru doua infractiuni, pedeapsa fiind contopita in final cu altele mai vechi rezultand o condamnare la 3 ani si 1 luna in regim de detentie. Una dintre fapte a avut loc pe 3 martie 2020. Victima acestuia tocmai ce a scos suma de 900 de ... citeste toata stirea