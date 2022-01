Cum urmarea securitatea comunista turistii care vizitau Romania. Rapoartele cuprindeau si imagini sugestive FOTO

Securitatea comunista urmarea toate persoanele care erau considerate suspecte si erau catalogate dusmani ai sistemului. Un loc aparte in activitatea securistilor il aveau turistii straini. Unii dintre acestia erau fosti cetateni romani care se intorceau pentru cateva zile in tara pentru a se intalni cu membri ai familiei sau cu prieteni. Zona de vest a Romaniei, cu statiunile balneo-climaterice, era una dintre atractiile vizitatorilor straini. Securistii ii urmareau inca de la intrare in tara, ... citeste toata stirea