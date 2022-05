Cum va arata primul terminal din Ardeal, investitie de 10 milioane de euro a unei companii din Dubai FOTO

Un investitor din Dubai, aflat printre cei mai importanti jucatori pe piata logistica internationala, a demarat constructia primului terminal intermodal din Transilvania, cu o valoare de circa 10 milioane de euro. Investitia inceputa recent pe raza localitatii Decea din Alba ar urma sa fie finalizata in primavara anului 2023. In prima faza, proiectul va crea 30 de locuri de munca, la care se vor adauga alte cateva zeci in functie de numarul clientilor. CEO-ul companiei, Cosmin Carstea, a ... citeste toata stirea