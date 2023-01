Cum vor fi distribuite cardurile de energie. Posta din Alba va lucra la capacitate maxima. Ce se intampla daca nu esti gasit acasa

Postasii din Alba sunt pregatiti pentru distributia voucherelor de energie electrica, in valoare de 1.400 de lei.Directorul Oficiului Judetean de Posta Alba, Daniela Vaduva, a declarat pentru Alba24 ca angajatii vor lucra la capacitate maxima, atat in mediul urban, cat si in mediul rural.Voucherele trebuie distribuite pana in 15 februarie, astfel incat utilizarea lor sa poata incepe cu data de 20 a aceleiasi luni.Ce se intampla daca oamenii nu sunt gasiti acasa de postasBeneficiarii care ... citeste toata stirea