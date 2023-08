Guvernul va permite cumpararea vechimii in munca pana la sfarsitul anului 2023, respectiv pana in data de 31 decembrie.Un document in acest sens a fost postat pe siteul Ministerului Muncii. Este vorba despre o Ordonanta de Urgenta lansata in dezbatere publica.Pe langa prelungirea termenului pana la care se poate cumpara vechime in munca, ordonanta de urgenta vorbeste si despre modul in care se pot face platile.Concret, plata vechimii in munca se poate face intr-o singura transa sau ... citeste toata stirea