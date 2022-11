Cupa Mondiala 2022 se apropie cu pasi repezi

Oficial, am intrat in luna celei mai importante competitii fotbalistice din acest an. Campionatul Mondial din Qatar va lua startul pe data de 20 noiembrie 2022 si se va incheia pe 18 decembrie 2022 - cu putin timp inainte de Craciun.Probabil te intrebi deja ce vei viziona si ce vei putea juca la pariuri sportive atunci cand vine vorba despre meciuri Cupa Mondiala 2022. Ei bine, nu trebuie sa iti faci griji absolut deloc, programul meciurilor este unul foarte generos, cel putin in faza grupelor. ... citeste toata stirea