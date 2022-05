Primaria municipiului Aiud organizeaza, in data de 19 mai 2022, evenimentul "Ziua Familiei".Dupa doi ani in care acest eveniment nu a putut fi organizat, in acest an vom sarbatori familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie in anul 2022, precum si pe cele care si-au aniversat cei 50 de ani de casatorie in 2020 si 2021.In ... citeste toata stirea