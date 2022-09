Si in anul 2022, Primaria Municipiului Sebes are placerea de a premia cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie.Familiile care locuiesc in municipiul Sebes, in localitatile Lancram, Petresti si Rahau si implinesc sau au implinit in acest an 50 de ani de casatorie, iar casatoria a fost incheiata pe raza altor localitati, sunt ... citeste toata stirea