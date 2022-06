Cuprumin Abrud: 45 de ani de activitate. Cum a fost infiintat Combinatul Minier al Cuprului de la Rosia Poieni

Cuprumin Abrud aniverseaza in acest an 45 de ani de activitate. Este una dintre putinele firme romanesti de stat infiintate in timpul comunismului, care functioneaza foarte bine dupa regulile economiei de piata.Firma a reusit sa se mentina in activitate printr-o reorganizare reusita, intr-un domeniu care s-a prabusit in anii de dupa revolutie: sectorul minier.Legea nationalizarii din anul 1948 a consfintit ca toate resursele solului si subsolului care nu se gaseau in proprietatea statului ... citeste toata stirea