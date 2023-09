Patru din zece romani (38%) isi incarca telefonul in masina, in timp ce 31% opteaza pentru o baterie externa si doar 28% prefera sa faca acest lucru doar acasa, arata rezultatele unui studiu realizat de un producator de dispozitive inteligente.Datele analizate de Oppo releva faptul ca 71% dintre utilizatorii de telefoane mobile din Romania isi incarca dispozitivele seara, cand ajung acasa (30%), sau pe timpul noptii (40%), iar 21% dintre cei chestionati aleg sa isi incarce telefonul in timpul ... citeste toata stirea