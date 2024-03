Curs de calificare pentru infirmiere, recunoscut la nivel national si international, organizat la Alba Iulia, de catre Crucea Rosie Romana

Crucea Rosie Romana Filiala Alba reia in aceasta luna cursurile de calificare "infirmiera/infirmier". Primul curs se va desfasura la Alba Iulia, iar in urmatoarea perioada va fi programat un curs similar si la Abrud.Programul de formare "infirmier/ infirmiera" este autorizat si recunoscut la nivel national si international, astfel incat absolventii pot profesa atat in clinicile si spitalele din Romania, cat si in cele din strainatate. Cursurile au o durata de 6 luni (720 de ore de teorie si ... citește toată știrea