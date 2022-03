Curtea de Apel Alba Iulia a motivat respingerea cererii depuse de Danilet fata de hotararea CSM de suspendare

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, care s-a pronuntat luni in dosarul "Danilet-CSM", a apreciat ca argumentele aduse de judecatorul din Cluj nu au fost in masura sa justifice aparenta de nelegalitate a actului administrativ atacat de acesta, astfel ca, a opinat instanta, cerinta cazului bine justificat nu este indeplinita in cauza.Motivarea deciziei de respingere a cererii depuse de Cristi Danilet in care acesta solicita suspendarea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a ... citeste toata stirea