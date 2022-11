Cutremur de 5,3 grade pe scara Richter, in Romania. A fost resimtit puternic in Bucuresti si alte orase

Un cutremur destul de puternic, de 5,5 grade pe scara Richter, revizuit ulterior la 5,3, a fost inregistrat in Romania, joi dimineata, la 06:50, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica a Pamantului.Cutremurul a fost resimtit in Bucuresti si alte orase: Galati, Ramnicu Valcea, Constanta, Brasov si pana in Republica Moldova.Cutremurul s-a produs la 69 km nord-est de Ploiesti, 76 km est de Brasov, 114 km vest de Braila, 117 km vest de Galati, 118 km nord de Bucuresti, ... citeste toata stirea