Cutremur in Romania: Peste 160 de replici, inregistrate dupa seismul de marti

Peste 160 de replici ale cutremurului care a avut loc marti in Romania, au fost inregistrate in zona seismica a Gorjului.Replicile s-au produs la un sfert de ora sau mai des unele de altele."Pana in prezent s-au inregistrat 160 de replici localizate de colegii care se ocupa cu partea de prelucrare a datelor. Cutremurele se produc destul de des, cam la un sfert de ora unul sau chiar si mai des.Magnitudinea cutremurelor s-a situat in marja de un grad pana la 3,5 grade, deci nu a fost cutremur ... citeste toata stirea